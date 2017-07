Een precisiewerkje van jewelste: zo wordt de elftalfoto van NAC gemaakt

ZUNDERT - De voetbalbladen staan er straks weer vol mee: elftalfoto’s. Het maken van zo'n foto is een precies werkje. De foto moet er immers gelikt uitzien. Woensdag gingen de spelers en trainers van NAC op het trainingscomplex in Zundert op de foto.

Er gaat wat denkwerk aan het maken van een teamfoto vooraf. Jasper Saeijs is marketing- en communicatiemanager bij NAC. Samen met onder meer de fotograaf en een vormgever bepaalt hij de samenstelling van de foto. De lengte van de spelers is daarbij natuurlijk van belang.



Zijn er spelers met voorkeur voor een bepaalde plek op de foto? Het antwoord is ja. Vinnie Vermeer wil graag naast Mounir El Allouchi zitten, net als vorig jaar. In de getekende versie zit hij echter op een andere plek. “Als dit in het plaatje past, willen we dit best regelen”, vertelt Saeijs. En dus krijgt Vermeer zijn zin.

Terwijl de stoelen worden klaargezet, trappen enkele spelers nog een balletje. De positie van de ballen, reclameborden en tassen wordt nauwkeurig bepaald. De bal een centimeter naar rechts, het reclamebord een tikje naar links. Het is een precisiewerk van jewelste.

Als de spelers en staf op de juiste plek staan of zitten, staat een legertje fotografen klaar om af te drukken. De hazenoortjes en andere grapjes blijven achterwege. Flits, flits, flits en deze klus is geklaard.



Door naar de pasfoto’s. Aan de andere kant van het veld staan vijf fotografen klaar om van iedereen een portretfoto te maken. De hele selectie schuift stapje voor stapje voor de camera's langs. De wind maakt het af en toe lastig. “Toch maar een hanekam?”, roepen enkele spelers naar keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar.Verzorger Chris van der Veeken trekt nog ergens een broek omlaag en doelman Andries Noppert probeert fotograaf Maurice van Steen te foppen. Hij laat zich niet van de wijs brengen. Nadat de spelers nog een keer op de foto voor FOX Sports zijn gegaan, zit de fotopersdag er weer op.

Binnenkort weer

Het is voor de spelers doorgaans niet de meest leuke dag. “Maar als we eenmaal bezig zijn, zie je dat de jongens er ook wel lol in hebben”, aldus Saeijs. Als de transferperiode gesloten is, mogen ze weer. Dan voor een definitieve foto.