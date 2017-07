Hoe is het met de 6-jarige Emma, het jongste Q-koortspatiëntje van Nederland?

HANK - Een filmpje op internet en tv van Emma van der Pluijm (6) uit Hank maakte een half jaar geleden op veel mensen grote indruk. 'Waarom ben jij thuis en zitten de andere kinderen op school?' vroeg de verslaggever. "Omdat ik heel ziek ben", zei Emma. "Ik heb Q-koorts." En toen rende ze huilend naar mamma. Gelukkig zat ze even later weer vrolijk te spelen met haar speelgoedpaardjes, want Emma wil later dierenarts worden. En daarmee gaf Emma de Q-koortspatiënten een gezicht.

Het filmpje met Emma werd vertoond bij het Debat van het Zuiden, het verkiezingsprogramma van Omroep Brabant. De lijsttrekkers voor de landelijke verkiezingen reageerden erop en, na wat aandringen, bood premier Mark Rutte excuses aan.



Het kabinet wilde eerst geen geld vrijmaken voor Q-koortspatiënten. Maar na druk van de Tweede Kamer werd er vorige week toch een potje gevonden: 10 miljoen, omgerekend zo'n 4500 euro per patiënt.



Operatie

Hoe zou het nu met Emma gaan? Als je haar vrolijk ziet spelen in de woonkamer met haar knuffels en paardjes, zou je niet denken dat ze de dag ervoor onder het mes is geweest. "Er is een aantal kiezen getrokken", vertelt haar moeder Angela van der Pluijm. "Dat komt bij heel veel patiënten voor. Veel ontstekingen in de mond, door de Q-koorts."



Uitgeteld

Als je Emma 's morgens vrolijk door het huis ziet dartelen, kun je je niet voorstellen dat ze 's middags bekaf is. Maar toch gebeurt dat iedere dag. Om het te bewijzen toont Angela foto's van een uitgetelde Emma op de bank. Het gezicht is lusteloos, de ogen zijn dof. "Ze is dan heel beroerd, echt op."



Is Angela dan niet blij met die 10 miljoen euro van het Rijk? "In eerste instantie was ik heel blij. Ik dacht, er komt erkenning en 10 miljoen is echt ontzettend veel. Maar omgerekend is het zo'n 4500 euro per patiënt. Krijg ik daar Emma's gezondheid mee terug? Nee. Dus ik hoef geen geld. Ik wil dat Q-support blijft."



Q-support is een organisatie in Den Bosch die Q-koortspatiënten en mensen met het Q-koorts vermoeidheidssyndroom, de ziekte van Emma, helpt. "Ik wil dat Q-support ondertsteunt op het moment dat dat op school nodig is. Als ik in het ziekenhuis vastloop, dat ik hen kan bellen voor steun", zegt Angela.



Raar gevoel

Duidelijk is dat, naast de 10 miljoen, het Rijk meer geld heeft. Maar Angela is er niet gerust op. "In de gemeente waarin ik woon, zijn misschien vijf mensen die Q-koorts hebben gehad. Dan komt van die vijf mensen het dossier bij de gemeente te liggen. Wat gaan die met ons doen? Ik heb daar een raar gevoel bij."



Ups en downs

En hoe kijkt Angela naar de toekomst van Emma? "Onzeker. We hebben ups en downs. Als mensen na tien jaar nog steeds de problemen hebben die ze daarvoor hadden, dan kun je er vanuit gaan dat het niet meer over gaat. En wij gaan het vierde jaar nu in. Dus dan vraag ik me af: hoe lang heeft Emma nog?"