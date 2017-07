Vader van doodgereden Anouk (22): 'Er is weinig meer wat waarde heeft'

GEFFEN - Willy en Marion Schuurmans uit Geffen worden iedere ochtend wakker met het besef dat hun dochter Anouk er niet meer is. "Je moet de zin in het leven weer te pakken krijgen en dat is op het moment heel erg moeilijk", zegt Willy. "Er is weinig meer wat waarde heeft en waar je plezier uit kan halen."

De 22-jarige Anouk Schuurmans werd in de Nieuwjaarsnacht aangereden door een auto die bestuurd werd door een man uit Nijmegen. De man reed te hard, was onder invloed van drank en drugs en lette niet goed op waardoor hij door rood reed en Anouk schepte die op haar fiets de kruising in Oss overstak. Na het ongeluk reed hij door. De rechtbank veroordeelde hem woensdag tot drie jaar celstraf en tbs met dwangverpleging.



'Alleen redt hij het niet'

De ouders van Anouk zijn tevreden met die straf. "Vooral omdat hij ook zware tbs heeft gekregen", zegt Willy. "Dat is wat hij nodig heeft. Alleen kan hij het niet. Als hij na een gevangenisstraf weer terug zou komen in de maatschappij gaat het niet goed met hem en dan kan het weer gebeuren. En dat moet voorkomen worden."



Het ongeluk kwam hard aan in Geffen en in Heesch, waar de vriend van Anouk woont. Nog steeds is het daar onderwerp van gesprek. "Bijna dagelijks, als ik bijvoorbeeld boodschappen ga doen, word ik erop aangesproken", zegt Marion Schuurmans.



'Het is voor heel veel mensen heel erg'

Die steun uit het dorp doet hen goed. "Het is fijn om te merken dat er nog steeds zoveel mensen mee bezig zijn. Het is niet alleen voor ons maar voor heel veel mensen heel erg."



Haar man vult dat aan: "Het medeleven is overweldigend. Iedereen is er nog mee bezig en dat is heel bemoedigend." Willy Schuurmans hoopt nu vooral dat de dader 'zijn straf pakt'. "Dat is voor ons het belangrijkste, dat voorkomen wordt dat hij hier opnieuw staat omdat hij een nieuw slachtoffer heeft gemaakt."