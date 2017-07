Flinke onweersbuien op komst, KNMI geeft code oranje af voor Brabant

EINDHOVEN - De hitte in Brabant wordt woensdag verdreven door stevige onweersbuien. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Brabant en Zeeland vanwege een buiengebied dat in de avond vanuit het zuidwesten over het land trekt. De buien kunnen gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Ook kan er veel neerslag vallen in korte tijd.

De zwaarste buien zullen komende nacht het land weer verlaten.



Ook woensdagmiddag waren er fikse onweersbuien voorspeld, maar die bleven onze provincie bespaard. In Zuid-Limburg was er wel sprake van onweer, net als aan de kust in Noord-Holland.