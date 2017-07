Auto botst tegen twee bomen en belandt ondersteboven op wegdek, vrouw bekneld

GEMERT - Een automobiliste is woensdagmiddag op de Lodderdijk in Gemert met haar auto tegen twee bomen gebotst. De auto belandde daarna ondersteboven op het wegdek. Het slachtoffer raakte bekneld onder het voertuig.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Ook de politie en brandweer kwamen ter plekke. Een traumahelikopter werd opgeroepen en cirkelde enige tijd rond boven de plek van het ongeluk, maar landde uiteindelijk niet.



De oorzaak van het ongeluk is onduidelijk. De Lodderdijk is afgesloten voor het verkeer.