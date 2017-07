Filmdebuut in 'Sing Song' brengt Kenny B terug naar zijn geboorteland Suriname

TILBURG - Het zijn drukke, maar ook mooie tijden voor Kenny B. Wekenlang was de Tilburger elke zaterdag al zingend en snikkend te zien en te horen in het tv-programma ‘Beste zangers’. Maar nu is hij ook op het witte doek te bewonderen. Kenny B. heeft namelijk een rol in de nieuwe Nederlandse speelfilm ‘Sing song’. Die gaat donderdag in première.

Kenny heeft daarin een 'dubbelrol'. De Tilburger, die een megahit scoorde met ‘Parijs’, schreef de muziek voor deze film én hij komt als zanger in beeld. In RTL’s Boulevard vertelde Kenny B trots te zijn op zijn filmdebuut.



Belangrijk voor hem was ook dat de opnamen voor hem een terugkeer betekenden naar zijn geboorteland, Suriname. Hier werd ‘Sing Song’ voor een groot deel opgenomen.De film gaat over een meisje van zestien, Jasime Boomdijk, die met een gitarist, Floris Bosma, naar Suriname vertrekt om er mee te doen aan een songfestival. Daarnaast hoopt de hoofdrolspeelster in de voormalige Nederlandse kolonie haar moeder te vinden. Een soort muzikale Spoorloos dus.Kenny B is niet de enige muzikant die meewerkte aan de film: ‘Sing Song’ wordt gedragen door allerlei van zangers, zangeressen en stand-uppers uit Nederland en Suriname. De Tilburger schreef de muziek overigens met Glenn Faria, die beter bekend is als rapper McFit.Muziek van Kenny B werd onlangs nog vertolkt in ‘Beste zangers’. Hij werd tijdens die, maar ook andere afleveringen van dit populaire AVRO-TROS-programma meermalen tot tranen toe geroerd. Net als de andere zangers en zangeressen, die onder leiding van Jan Smit liedjes van en voor elkaar ten gehore brachten.