Calcan voorkomt nederlaag van Willem II tegen FC Eindhoven

LOON OP ZAND - Willem II heeft een oefenwedstrijd tegen Jupiler-Leagueclub FC Eindhoven ternauwernood gelijk gespeeld. In de 88e minuut maakte Arneias Calcan er 1-1 van.

FC Eindhoven leek lang genoeg te hebben aan een doelpunt van Jellert van Landschoot. De huurling van Club Brugge scoorde in de 40e minuut 0-1. Guy Smit, de keeper van FC Eindhoven, raakte geblesseerd. Het is niet duidelijk hoe ernstig hij gekwetst is.



Het duel werd gespeeld in De Klokkenberg, het sportpark van Uno Animo in Loon op Zand.