Motorrijder zwaargewond na botsing met shovel

DEURSEN - Een motorrijder is woensdagavond in Deursen, bij Ravenstein, zwaargewond geraakt bij een botsing met een shovel. De man is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Na de melding van het ongeluk werd ook een traumahelikopter ingeschakeld. Het ongeluk gebeurde op de Dorpenweg. Het landbouwvoertuig waarop de motor was gebotst, was van een loonbedrijf.