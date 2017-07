Breda's gezin runt Vierdaagsecamping: heel veel wandelsokken aan de waslijn

LENT - Terwijl veel Brabantse gezinnen rond deze tijd naar de camping trekken, doet de familie Toonen uit Breda het anders. Zij beginnen een camping, vier dagen lang. Jeroen en Judith en hun twee kinderen runnen de pop-up vierdaagsecamping in Lent.

Een stuk braakliggend terrein wordt omgetoverd tot een camping met ruim vijfhonderd plaatsen. De wandelsokken aan de waslijnen en massagetafels in verschillende tenten verraden dat het om een vierdaagsecamping gaat. "Het is topdrukte nu, de wandelaars zijn terug en iedereen is zich aan het opfrissen," vertelt Jeroen Toonen, campingeigenaar.



Het is een familieaangelegenheid, partner Judith runt het restaurant. "Tussen vijf en acht is het spitsuur, gisteren serveerden we 599 couverts," vertelt Judith tussen het serveren door. "Het is heel leuk, we werken met een hoop eigen mensen. Ook de buurman, ook mijn vriendin en 's avonds doen we met z'n allen een biertje. Heel fijn!" Zo is er, ondanks het harde werken, toch ook een beetje een vakantiegevoel.



Grootouders worden ingevlogen voor hand- en spandiensten en als oppas, maar ook de kinderen helpen een handje mee. "Plaatsen aanwijzen en auto's parkeren," zoon Gijs, zes jaar oud, vertelt het met een grote glimlach.



De camping draait op volle toeren tijdens het wandelevenement. Als de wandelaars vertrekken, vertrekt ook de camping. Jeroen: "Dan is het hier weer een groot grasveld."