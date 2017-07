Gelekoortsmug gevonden in Moerdijk, maar waar precies en hoeveel?

MOERDIJK - Opnieuw is de gelekoortsmug opgedoken in Brabant. Zeven jaar geleden werd dit insect aangetroffen in Heijningen in Oosterhout; ditmaal is de mug gevonden in Moerdijk.

De gelekoortsmug kan via een steek infectieziekten als gele koorts, knokkelkoorts en zikakoorts overbrengen. Ze wordt ook denguemug genoemd.



In bandenhandel?

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft de vondst bekend gemaakt. Het is niet duidelijk waar de insect is opgemerkt en op welke schaal. Deze muggen worden vaak in waterplasjes in bandenhandels aangetroffen.



Mogelijk is dat ditmaal ook het geval, zo zegt Wilfred Reinhold. Hij is voorzitter van de stichting platform Stop invasieve exoten. Reinhold vindt dat de NVWA steeds kariger details verstrekt over muggenvangsten.



'Zeer relevant'

“En dat”, zo verduidelijkt hij, “omdat het om informatie gaat die zeer relevant is voor het publiek. Openheid zou voorop moeten staan.” Bovendien slaagt de NVWA er volgens hem niet in om alle exotische muggen zelf op te sporen.