Regen- en onweersbuien A58: automobilisten op de rem

TILBURG - Het is nog niet gedaan met de regenbuien en het onweer dat woensdag onze provincie introk. Ook donderdagochtend trekken buien over Brabant. Dat had gevolgen voor het verkeer.

Zo stond er op de snelweg A58 richting Eindhoven, bij Moergestel, een kilometerslange file door het slechte weer. Een rij met auto's van ongeveer vijf kilometer lang stond stil omdat het met water met bakken uit de hemel kwam.