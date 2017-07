Sligro wil EMTÉ niet verkopen, maar wel samenwerken

VEGHEL - Niet verkopen, wel samenwerken. Dat wil Sligro met zijn supermarktketen EMTÉ. De horecagroothandel uit Veghel erkent dat EMTÉ niet groot genoeg is om zelfstandig succesvol te zijn en gaat daarom de komende maanden in overleg met geïnteresseerden. Dat liet Sligro donderdag weten bij de publicatie van de halfjaarcijfers.

Bronnen in de supermarktwereld meldden begin deze maand aan De Telegraaf dat supermarktconcern Jumbo een bod had gedaan op de 131 EMTÉ-supermarkten. Een woordvoerder van Sligro Food Group liet toen al weten dat een bod zinloos was omdat een verkoop niet de voorkeur had van het bedrijf.



Omzet

EMTÉ verliest al een tijd marktaandeel. Uit de halfjaarcijfers blijkt dat de omzet van de supermarkten in de eerste helft van 2017 opnieuw is gekrompen, nu met 0,3 procent. De groothandelstak liet wel een sterke groei van 4,6 procent zien.



Sligro boekte een nettowinst van 28 miljoen euro, net zo veel als een jaar eerder.



Marktaandeel

EMTÉ verliest al geruime tijd marktaandeel. Een opfrisbeurt van de winkelformule heeft volgens Sligro wel effect, maar het duurt langer dan gedacht voordat dit zich ook vertaalt in meer omzet. En op de lange termijn legt het bedrijf met 131 winkels te weinig gewicht in de schaal om echt een vuist te kunnen maken in de felle concurrentiestrijd tussen supermarkten.