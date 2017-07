Duizenden positieve drugstests in Brabantse gevangenissen

VUGHT - Gedetineerden worden regelmatig betrapt op het gebruik van drugs in de gevangenis in Vught. In 2016 bleek uit ongeveer 2500 testen dat een gedetineerde daar drugs had gebruikt. Het gaat dan voornamelijk om cannabis (1050 keer) en Benuprorfine, een sterke pijnstiller (865 keer).

Dat blijkt uit uitslagen van urinecontroles, die het ministerie van Veiligheid en Justitie op het verzoek van het ANP heeft vrijgegeven. In totaal is te zien dat bij 5,5 procent van de uitgevoerde drugstesten in de PI Vught in 2016 er ‘positief’ werd getest op drugs. Er zijn in totaal 45.035 tests uitgevoerd in dat jaar.



In 2015 was nog 5,9 procent van de uitgevoerde tests positief, in 2014 ging het om 5,5%.



Coke en xtc

Cocaine valt meer op en het gebruik daarvan lijkt te stijgen over de afgelopen jaren. In 2014 werd er in de PI Vught 31 keer coke aangetroffen, in 2015 73 keer en in 2016 maar liefst 154 keer.



Xtc wordt niet veel gebruikt in de Vughtse gevangenis. In 2016 werden er slechts twee maal sporen van xtc aangetroffen in urinetests, terwijl er 3135 tests werden uitgevoerd. In 2015 en 2014 werd er respectievelijk 10 en 7 keer xtc aangetroffen.



PI Grave

Ook in de PI in Grave wordt er veelvuldig cannabis gebruikt. In 2016 bleek dat bij 29 procent van de tests cannabis werd aangetroffen, bijna 530 keer. In andere jaren gebeurde dat 315 keer (2014) en 277 keer (2014).



Landelijk beeld

Door heel Nederland is vorig jaar in totaal ruim 16.600 keer cannabisgebruik vastgesteld, tegen 14.500 keer in 2014. Ook werd 1600 keer positief getest op cocaïne en 730 keer op opiaten (zoals heroïne). In 2014 lagen die aantallen op respectievelijk 1000 en bijna 680. Gebruik van xtc en amfetamine wordt in mindere mate vastgesteld: ieder jaar enkele tientallen keren per middel.

Het werkelijke drugsgebruik ligt mogelijk hoger, omdat niet iedereen voortdurend wordt gecontroleerd. Drugstesten vinden steekproefsgewijs plaats, als er aanwijzingen zijn of als iemand vaker is betrapt. Door onderbezetting schieten controles er geregeld bij in. Aan de andere kant zitten er in de cijfers ook positieve testen van mensen die voor hun arrestatie of tijdens hun verlof drugs hebben gebruikt.