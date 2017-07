Drie massagesalons Eindhoven gesloten vanwege aanbieden seksuele diensten

EINDHOVEN - Drie massagesalons in Eindhoven moeten sluiten omdat er ook seksuele diensten worden verleend. De salons hadden daar geen vergunning voor. Het gaat om massagesalons in de Langdonkenstraat, Wouwermanstraat en 't Hofke.

De gemeente had signalen ontvangen dat er bij een aantal salons naast massages ook seksdiensten werden aangeboden, hierop werden vijf zaken gecontroleerd. Bij de controles werd onder meer gekeken of uit internetrecensies bleek dat er seks werd aangeboden. Ook zocht het NFI in de zaken naar spermasporen.



Drie salons moeten nu dus dicht vanwege hun aangeboden seksdiensten. Bij de twee andere massagesalons loopt het onderzoek nog.



Als de uitbaters kunnen aantonen dat ze geen seksdiensten meer leveren, mag het pand eventueel weer open. Voorlopig blijven de zaken sowieso nog drie maanden dicht.