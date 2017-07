Gelekoortsmug gevonden in Moerdijk, krijgen we nu allemaal gele koorts?

MOERDIJK - Voor het eerst in zeven jaar is er weer een gelekoortsmug gevonden in Nederland. Nu in de gemeente Moerdijk. Maar wat is gele koorts nu eigenlijk en wat betekent het dat deze mug is gevonden?

Hoeveel muggen zijn er gevonden?

In de gemeente Moerdijk is één gelekoortsmug gevonden. Het insect was in een muggenval gevlogen. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft op verschillende plekken in Nederland muggenvallen staan. Die staan bijvoorbeeld bij vliegvelden of bedrijven die veel werken met producten of etenswaren uit het buitenland. Muggen komen namelijk mee met voedsel, producten en mensen. Zo’n val is een soort trechter. De mug vliegt er in en kan er niet meer uit. De NVWA onderzoekt deze gevangen muggen. Nu blijkt dus dat één exemplaar een gelekoortsmug is.



Is er reden tot paniek?

"Nee. Alle omwonenden, dat zijn tien adressen en een aantal bedrijven, hebben een brief van de NVWA ontvangen". Daarin staat informatie over de mug en gele koorts. Een woordvoerder van de NVWA laat weten dat de kans dat de mug ook daadwerkelijk gele koorts overbrengt zéér klein is. “In Nederland komt deze ziekte niet voor. De kans is daarom verwaarloosbaar”, zegt de woordvoerder.

Wat doet de NVWA om deze mug te bestrijden?

“Er is geen reden tot paniek, maar deze mug willen we niet in Nederland.” Daarom bestrijdt de NVWA deze mug in een straal van 500 meter om de vindplaats heen. Dat doet ze door de muggen te bestrijden met een speciaal middel. “Ook zoeken we naar broedplaatsen en ruimen die op. Als dat niet genoeg is bestrijden we de mug met een biologisch middel dat muggenlarven dood.” Het bestrijden van de mug, is al begonnen.

Wat is gele koorts eigenlijk?

Gele koorts is een ernstige infectieziekte die wordt overgebracht door de gelekoortsmug. Veel mensen merken niets of heel weinig van gele koorts, maar soms krijgt iemand wel klachten. Die krijgt onder meer koortsverschijnselen. Bij de meeste mensen houdt het daarna op, maar het kan nog erger. Dan treedt er ernstige geelzucht, koorts en bloedingen op.

Waar komt het normaal voor?

In Afrika, behalve het noorden en het zuiden en in Zuid-Amerika met uitzondering van Chili en Uruguay. Mensen die naar Afrika of Zuid-Amerika reizen kunnen zich laten vaccineren. Voor sommige landen is zo’n vaccinatie verplicht. Het komt zelfs voor dat je een land niet in mag als je niet gevaccineerd bent tegen gele koorts.