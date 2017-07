Dubbele beenbreuk voor Guy Smit van FC Eindhoven na botsing met Willem II-speler

EINDHOVEN - Guy Smit van FC Eindhoven heeft woensdagavond een dubbele beenbreuk opgelopen in het duel met Willem II. Dat laat de club donderdag weten. De keeper wordt donderdagmiddag geopereerd.

In de slotfase van de wedstrijd probeerde Smit te voorkomen dat Willem II-speler Emre Bostanci kon scoren. De twee botsten vol op elkaar, waarna de keeper van FC Eindhoven bleef liggen.



Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De club sprak al meteen over een 'ernstige blessure'. Nu blijkt dat zijn been op twee plekken gebroken is.



Onduidelijkheid over herstel

"Het gaat naar omstandigheden goed met hem", laat FC Eindhoven weten. De club wil nog niet vooruitlopen op hoelang Hoe lang het herstel gaat duren daar wil de club nog niet op vooruitlopen.



De oefenwedstrijd tegen Willem II werd na de botsing meteen stilgelegd. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel.