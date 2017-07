Dieven proppen kleren vol deodorantflessen, vier weken cel

BREDA - Twee deodorantdieven moeten vier weken de cel in van de rechter. De dieven sloegen hun slag op 8 juli in de Albert Heijn in Breda en stalen meer dan honderd deoflessen. In totaal ging het om een bedrag van 364.02 euro. Beide verdachten zeiden spijt te hebben van hun daad.

De twee werden op heterdaad betrapt in de supermarkt. Een verdachte had haar joggingbroek zo vol gepropt met deoflessen dat ze amper fatsoenlijk kon lopen. Volgens justitie klonk het zelfs blikkerig.

Strooptocht

Volgens de verdachten waren de deoflessen voor eigen gebruik. De officier van justitie geloofde er niks van en denkt dat het voor de verkoop was bedoeld.



De twee hebben bekend en zitten sinds 8 juli vast. Ze wonen namelijk niet in Nederland. De advocaat vond de eis van vier weken cel te hoog en vond een geldboete meer op zijn plaats. De rechtbank ging er niet in mee en noemde de diefstal een strooptocht. Beide verdachten moeten vier weken de cel in met aftrek van hun voorarrest.