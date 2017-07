Balkons Cuijk gestut, huurkorting weg, maar kan er buiten gezeten worden?

CUIJK - De bewoners van de flats aan De Valuwe en Vuurijzerstede in Cuijk kunnen weer het balkon op. De boel is woensdag en donderdag met houten pilaren gestut. Daarmee heeft woningcorporatie Mooiland ook de korting van vijftig euro op de huur, die de bewoners ter compensatie kregen, ingetrokken.

Omdat de balkons van de flats in Cuijk onveilig zijn, barricadeerde Mooiland vorige maand de balkondeuren met houten planken. Daar waren veel bewoners niet blij mee, omdat ze hun deur niet meer open konden zetten om hun huis te luchten. Om het leed te verzachten werd een korting op de huur ingevoerd.



Nu de deuren niet meer gebarricadeerd zijn kan de korting worden teruggedraaid, volgens de woningcorporatie. “Het woongenot is weer terug”, zegt een woordvoerder van Mooiland. De houten pilaren blijven staan totdat de flats begin volgend jaar worden gesloopt.



Niet ideaal

Eén van de bewoners van het complex aan De Valuwe laat weten de situatie niet ideaal te vinden. Ze denkt dat haar balkondeur straks met een pilaar op het balkon weer niet open kan.



Ook de compensatie van de woningcorporatie doet de vrouw weinig. “Die vijftig euro huurkorting merken wij niets van. Dat wordt via de huursubsidie gecompenseerd.”



Bang

Klagen over het geheel doet de bewoonster niet. “Ik ben bang dat als ik klaag bij de woningcorporatie dat ik straks met de sloop van het pand geen goede nieuwe woning aangeboden krijg.”