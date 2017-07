Roddelen en haren trekken: buurvrouwen met elkaar in de clinch

OOSTERHOUT - Een 25-jarige vrouw uit Oosterhout heeft aangifte gedaan tegen een buurvrouw in een appartementencomplex in de wijk Oosterheide. Ze zegt mishandeld te zijn.

Het slachtoffer zegt dat zij een gesprek tussen haar belaagster en een andere bewoonster in het complex opving. Ze hoorde dat ze werd beschuldigd van het vervuilen van het trappenhuis.



Roddel

De vrouw die later aangifte deed, pikte dat niet en deed haar voordeur open, zodat ze zich kon mengen in het gesprek. De woordenwisseling liep uit de hand en volgens het slachtoffer werd ze geduwd en in het gezicht getrapt toen ze op de grond lag. Daarna werd ze aan haar haren vastgepakt en richting de voordeur gesleept.



Een buurman ging uiteindelijk tussen de kemphanen in staan, waarna de politie gebeld werd. De verdachte zegt dat ze boos werd, omdat het slachtoffer haar zoontje had uitgescholden. Ze geeft toe dat ze de buurvrouw heeft geschopt, maar zegt dat ze niet geslagen heeft of de vrouw aan de haren heeft meegesleept.