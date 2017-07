Politie maakt zich zorgen om inbraakgolf in verschillende dorpen

KAATSHEUVEL - De politie maakt zich ernstig zorgen over het aantal inbraken in Kaatsheuvel, Dongen, Waspik, Gilze en Waalwijk. In twee weken tijd zijn er elf inbraken gepleegd. Volgens de politie zijn dit er veel te veel en vraagt bewoners van de dorpen om opvallende dingen te melden.

Het was de afgelopen tijd goed raak. Drie keer in Kaatsheuvel en Waspik, twee keer in Dongen en Waalwijk en één keer in Gilze. Bijna alle inbraken werden ’s nachts gepleegd. Dieven komen het vaakst ongevraagd naar binnen via een achterdeur of een raam aan de achterkant van het huis. Een enkele keer komen ze binnen via de voordeur.

De politie zegt zelf dat ze niet goed te weet wat ‘normaal’ en wat ‘opvallend’ is in een straat en vraagt daarom om hulp van de bewoners in het gebied. De politie onderzoekt de inbraken