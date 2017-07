Ridders en slaven 'bestormen' groentewinkel: 'Gewoon omdat het kan'

GOIRLE - Een jonkvrouw, wat slaven en zelfs twee ridders kwamen 'even wat fruit halen' bij een groenteboer in Goirle. De bedoeling was dat winkelier zich rot zou schrikken. Het pakte anders uit.

De vriendengroep verzamelde zich rond negen uur op de hoek van fruitwinkel De Braacken aan de Turnhoutsebaan. Ze wilden de groenteboer wel eens even flink laten schrikken. De reden? "Die hebben we niet. Gewoon omdat het kan! Dat is toch leuk!", lacht Sven Angenent (33) uit Arnhem.



Verrassing

Ze telden af en stormden vervolgens de zaak binnen. De winkelier bleef er echter gewoon nuchter onder: "Jullie fruit staat klaar hoor! We helpen iedereen hier, zelfs ridders", lacht de 29-jarige Sandra van Iersel. Ook haar collega's waren niet heel erg onder de indruk.



Het ging om een groep LARP’ers. Zij doen aan ‘Live action role playing’, afgekort tot LARP. Dat is een rollenspel waarbij enkele tientallen spelers tegelijkertijd in een fantasieverhaal meespelen.



De vreemde wezens kwamen een grote hoeveelheid groenten ophalen. Dit is bedoeld voor een LARP-evenement, georganiseerd door Fantasy4All. Zo'n vijftig spelers doen mee op het scoutingterrein van Goirle. Dit duurt nog tot en met 29 juli.