Megakinderfeest: 1500 kinderen gaan los op springkussen én de muziek van Ronnie Flex

BREDA - Ronnie Flex, Lil' Kleine en massa's kinderen die het uitgillen van plezier. Dat zijn de ingrediënten voor het jaarlijkse Brakkenfestival bij de kunstijsbaan in Breda. Zo'n vijftienhonderd kinderen kunnen zich daar de hele week uitleven. Je kunt het zo gek niet bedenken, of het is er: insectenhuisjes in elkaar knutselen, tal van springkussens tot het mixen van smoothies met behulp van een fiets.

Vervelen is praktisch onmogelijk bij het Brakkenfestival. Maar als de kinderen het allerleukste onderdeel moeten kiezen, dan wordt het opvallend genoeg toch het ouderwetse koekjes bakken. Of toch schminken?



Wat niet mag ontbreken tijdens een kinderfeest is natuurlijk de muziek. En dan blijkt dat de smaak van kinderen tussen de vier en twaalf jaar heel overzichtelijk is en er drie overduidelijke favorieten zijn: Ronnie Flex, Lil' Kleine en Boef galmen non-stop door de hal.Buiten in de zon kan iedereen heerlijk van een grote glijbaan naar beneden roetsjen en op skelters over een speciaal aangelegd parcours rijden.Het Brakkenfestival bestaat al bijna dertig jaar. De 'feestweek' is oorspronkelijk bedoeld voor kinderen die geen mogelijkheid hebben om 's zomers op vakantie te gaan. Maar veel ouders zijn ook erg blij met het initiatief omdat ze hun kinderen onder toezicht kunnen laten spelen en er geen oppas nodig is.