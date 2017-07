Frauderende Brabantse tuinders betalen staat 20 miljoen terug

EINDHOVEN - Een groep Brabantse tuinders betaalt 20 miljoen euro illegale winst terug aan de belastingdienst. Het bedrag komt bijna helemaal voor rekening van de leden van één familie met bedrijven in Oost-Brabant.

De tuinders worden beschuldigd van fraude. De zaak sleept al jaren. Het OM heeft nu een schikking getroffen. Behalve de Brabantse tuinders zijn ook enkele Limburgse tuinders verdacht. Met z'n allen betalen ze 25 miljoen euro terug. De tuinders accepteerden ook werkstraffen. De meeste leden van de Oost-Brabantse familie kregen werkstraffen van 120 uur.



De tuinders verkochten hun niet geoogste aardbeien, asperges en champignons aan buitenlandse bedrijven. Vervolgens lieten ze hun fruit en groenten voor een laag bedrag oogsten door poolse uitzendkrachten. De bedrijven maakten zo meer winst dan ze aan de belasting opgaven. De schatkist werd zo benadeeld.



Veel bedrijven en geldstromen

Het OM besloot om de tuinders een voorstel te doen in plaats van de zaak voor de rechter te brengen. De feiten zijn volgens het OM ernstig, maar de tuinders maakten gebruik van de gelegenheid die de 69-jarige hoofdverdachte Theo van K. hun bood. Daarom wordt Van K. wel vervolgd. Hij heeft er volgens het OM het meest aan verdiend. Van K. bedacht een ingewikkelde constructie met veel bedrijven en geldstromen. De buitenlandse bedrijven waren onder meer gevestigd in Polen, Luxemburg en Cyprus.



De grootste bedragen worden betaald door leden van één familie met tuindersbedrijven in Beek en Donk, Son en Breugel, Someren, Nuenen, Aarle Rixtel en, Gemert. Zij betalen samen bijna 20 miljoen euro terug. Bovendien krijgen zij bijna allemaal werkstraffen van 120 uur.



Twee broers uit Vessem en Horst aan de Maas betalen ruim één miljoen euro terug, een tuinder uit Milheeze moet nog ruim vier miljoen in de staatskas storten en een tuinder uit Veghel is aangeslagen voor bijna twee miljoen. De overige acht bedrijven, verspreid in Brabant en Limburg betalen samen ruim één miljoen.



LEES OOK: Tuinders snel weer op vrije voeten