Tropische verrassing te koop in Roosendaal, met 'bijzondere afwerking'

ROOSENDAAL - De buren van een huis aan de Marmotberg in Roosendaal kijken waarschijnlijk niet meer op als ze hevige oerwoudgeluiden uit het huis naast hen horen. De niet-onopvallende buurwoning op nummer 6 is namelijk tot in de details ingericht in junglestijl. Maar blijkbaar hebben Tarzan en Jane er genoeg van, want het huis staat te koop. Leuk voor als je bijvoorbeeld op een regenachtige dag even lekker in je eigen tropisch regenwoud aan een liaan wil(d) slingeren.

Makelaar Bob van Dijk omschrijft het huis op Funda als een royale tussenwoning met een bijzondere afwerking. Bijzonder opmerkelijk kun je het zeker noemen. Alleen het looppad naar de voordeur is al een avontuur op zich. Via een weelderig begroeide bamboetunnel kom je bij de voordeur. Tenminste als je de gecamoufleerde entree kunt vinden.



Heerlijk tropisch

In Bali, Costa Rica of het Amazonegebied zouden ze jaloers zijn op de inrichting die je vervolgens tegenkomt. Baden doe je in een luxe grot en slapen en wonen tussen met kiezels en flagstones gemozaiëkte muren. Pas op voor de knuffeltijgers en ingelijste wilde dieren!



Maar de vrijheid voel je pas echt als je op een tropische dag de achterdeur opendoet. Palmen wuiven je tegemoet. En de metershoge bamboe, waar een gemiddelde panda een feestmaal aan heeft, zorgen voor een heerlijke schaduw van de zon op het westen.



Iets voor jou?

Zijn tickets to the tropics net iets te duur voor je en ben je uitgekeken op de wildernis van een bekend vakantiepark dat ongeveer dezelfde uitstraling heeft, dan is dit echt iets voor jou. Oeeeeehwaaaaaaaaahoeahaaaaaa!!!!