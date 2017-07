Rechter verlengt voorarrest van verdachten dood Lou Herst

TILBURG - De rechter heeft het voorarrest verlengd van de twee mannen die verdacht worden van de dood van de Tilburgse Lou Herst. De verdachten blijven nog drie maanden vastzitten.

De 44-jarige Lou Herst overleed in januari in het ziekenhuis kort nadat hij was mishandeld bij biljartcentrum De Romein in Tilburg. Na een lang onderzoek pakte de politie begin juli twee 28-jarige mannen uit Goirle en Tilburg op. Zij worden beschuldigd van doodslag.



De advocaat van de verdachte gaat in hoger beroep tegen de beslissing om zijn cliënt langer in voorarrest te houden. Ook twee vrouwen uit Tilburg werden opgepakt. Zij werden verdacht van het beïnvloeden van getuigen. Zij zijn vrij snel weer vrijgelaten.



