Justitie wil rechtszaak tegen Bredase vleesfraudeur Jan F.

BREDA - Jan F. de beruchte Bredase vleeshandelaar moet op 1 november in Nederland voor de rechter verschijnen. De rechtbank in Breda wil dan een strafzaak tegen hem en zijn bedrijf Draap wegens valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie behandelen. Of het gaat lukken is de vraag.

Jan F. is namelijk onlangs in België gearresteerd en zit, voor zover bekend, in Spanje in de cel. Europol, het Europese samenwerkingsverband van de politie, had België verzocht de 67-jarige vleesfraudeur op te pakken.



Europol

Volgens Europol is Jan F. het brein achter een bende vleesfraudeurs. De Spaanse Guardia Civil kwam bij de Nederlander uit na onderzoek dat begon in 2013 rond een groot Europees paardenvleesschandaal.

De vleesfraudeur is in Nederland al langer bekend. Hij bestelde tussen 2006 en 2009 in Argentinië paardenvlees en verkocht het als (halal) rundvlees. Van de rechter moest hij zijn winst van 2,6 miljoen euro terugbetalen en kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf.