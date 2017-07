Bossche verdachte in zaak Savannah blijft vastzitten

UTRECHT - De jongen uit Den Bosch die wordt verdacht van doodslag op de 14-jarige Savannah uit Bunschoten blijft langer vastzitten. De rechter besloot donderdag de voorlopige hechtenis met zestig dagen te verlengen.

De rechtbank oordeelde dat er genoeg verdenkingen tegen de 16-jarige jongen zijn om hem langer vast te houden. Een woordvoerder van het OM liet eerder deze week weten dat niets erop wijst dat er meer mensen betrokken zijn bij de dood van het meisje.



LEES OOK: Jongen (16) uit Den Bosch verdacht van betrokkenheid bij dood 14-jarige Savannah



Sloot drooggelegd

Deze week werd ook de sloot waarin het lichaam van het meisje werd gevonden drooggelegd, om onder andere haar telefoon en portemonnee te vinden. OM meldde donderdag dat de drooglegging geen bewijs of sporen heeft opgeleverd. Savannah raakte 1 juni vermist. Drie dagen later werd haar levenloze lichaam

gevonden in het water bij een industrieterrein in Bunschoten.