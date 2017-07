Fans van Red Flames overspoelen Breda: 'We gaan zeker winnen'

BREDA - Breda kleurt donderdag voor de verandering niet geel-zwart, maar rood-geel-zwart. Fans van de Red Flames overstromen deze dag de Baroniestad. Het Belgische vrouwenelftal speelt donderdagavond namelijk in het Rat Verlegh Stadion zijn tweede wedstrijd voor het Europees kampioenschap.

Afgaande op de supportersscharen, begint België met een ruime voorsprong. “We zijn met vijfentwintigduizend man”, klonk het wat al te overmoedig uit de keel van één van de vele fans. Maar duizenden zijn er zeker en vast.



Winnen noodzaak

Noorwegen, de tegenstander van onze zuiderburen, moet het bij wijze van spreken doen met een plukje aanhangers. Dat zou wel eens de doorslag kunnen gaan geven in een wedstrijd waarin beide ploegen moeten winnen. De Noorse vrouwen verloren in het openingsduel van de Oranje Leeuwinnen, Nederland dus, en België werd met 1-0 geklopt door Denemarken.



Ondanks de nederlaag zijn de supporters van het vrouwelijke equivalent van de Rode Duivels niet bepaald in paniek geraakt. Eén van hen rekent op een 5-2 zege op de Noorse opponent; een landgenoot ziet zelfs niet op tegen de krachtmeting et het thuisland. Deze Derby der lage landen wordt maandagavond gespeeld in het Koning Willem II stadion in Tilburg.



Storify

