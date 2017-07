Vaker luchtwegproblemen rond industrieterrein Moerdijk, NIVEL pleit voor meer onderzoek

ZEVENBERGEN - Inwoners van de gemeente Moerdijk kampen vaker met problemen aan de luchtwegen dan inwoners van vergelijkbare plattelandsgemeenten. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL die daarvoor dertigduizend patiëntdossiers analyseerde. Of de klachten worden veroorzaakt door de uitstoot van bedrijven op industrieterrein Moerdijk of grote calamiteiten was voor de onderzoekers niet te achterhalen. NIVEL pleit voor nader onderzoek.

Opmerkelijk is de hogere kans op luchtwegklachten, zoals hoesten, benauwd zijn en piepende ademhaling. Maar ook luchtweginfecties, zoals bronchitis. Zo concludeert het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).



'Meer medicatie'

Artsen schrijven volgens de onderzoekers ook meer medicatie voor aan mensen die dichtbij het industrieterrein wonen. Voor andere gezondheidsproblemen werden geen verschillen gevonden. Huisartsen trokken eerder al aan de bel, omdat ze vermoedden dat er meer kanker voorkwam dan elders. Dat blijkt ook nu niet het geval.



De gemeente Moerdijk had de afgelopen jaren te maken met meerdere incidenten op het industrieterrein, zoals de brand bij Chemie-Pack, een ontploffing bij Shell Moerdijk en een langdurige uitstoot van ethyleenoxide bij Shell.



Verder onderzoek

NIVEL doet de aanbeveling om alle inwoners van Moerdijk met luchtwegproblemen individueel te bevragen over hun gezondheid en leefomstandigheden. Hierdoor kunnen de gezondheidsproblemen mogelijk beter worden verklaard.



Over twee jaar moet het onderzoek worden herhaald. De onderzoekers deden eerder een soortgelijke analyse van de gevolgen van de vuurwerkramp in Enschede en het schietincident in Alphen aan den Rijn.