Europese voetbalavond in Waalwijk, maar zónder RKC

WAALWIJK - Europees voetbal in Waalwijk. Zestien jaar geleden gebeurde dat voor het laatst. Donderdagavond is het weer zover, alleen staat niet RKC Waalwijk maar FC Utrecht op het veld. De Domstedelingen kunnen vanwege het EK vrouwenvoetbal namelijk niet terecht in eigen stadion.

RKC Waalwijk stond in 2001 in het eigen Mandemakers Stadion tegenover 1860 München. Dat was in de Intertoto Cup. Via dit toernooi konden clubs zich alsnog plaatsen voor de toenmalige UEFA Cup of Champions League.

Primeur

Nooit eerder was het Mandemakers Stadion het decor van een Europees hoofdtoernooi. Het duel van FC Utrecht tegen Valetta FC mag daarom met recht een primeur worden genoemd.

“Het was een droomscenario geweest als RKC zelf in actie zou komen, maar we zijn blij dat we FC Utrecht in ons stadion kunnen ontvangen. Hopelijk wordt het een mooie voetbalavond”, aldus Frank van Mosselveld. Hij werd recent aangesteld als algemeen directeur van RKC.

Compliment

Van Mosselveld ziet het als een compliment dat FC Utrecht het Europese duel in Waalwijk wil spelen. “Ze kloppen niet zomaar bij ons aan. We hebben vaker bewezen dergelijke evenementen te organiseren. En de capaciteit van ons stadion is geschikt voor de vijfduizend Utrechtse supporters die naar Waalwijk komen.”



Het AD zocht samen met Voetbalstats uit in welke Nederlandse stadions de meeste Europese wedstrijden zijn afgewerkt. Het Philips Stadion in Eindhoven is koploper met 168 duels.