Verkeersadvocaat: 'Appen moet net zo strafbaar zijn als rijden onder invloed'

EINDHOVEN - Nabestaanden van verkeersslachtoffers zijn blij met het plan van minister Blok om daders van ernstige verkeersongelukken strenger te straffen. "Maar het is nooit genoeg", zegt Gerard van Jaarsveld uit Breda. Hij verloor zijn dochter bij een verkeersongeluk.

Gerard van Jaarsveld verloor zijn dochter in 2008. Ze zat in een auto die werd bestuurd door een man die te veel had gedronken. Volgens Van Jaarsveld helpt het de slachtoffers als er zwaardere straffen komen.



"Dat geeft troost en helpt bij de acceptatie. Als je iemand verliest, moet je het accepteren, zeggen ze. Maar dat gaat iets makkelijker als in verhouding een juiste straf wordt uitgesproken", zegt Van Jaarsveld.



Van Jaarsveld is kritisch op advocaten die alles proberen klein te maken als ze een dader bijstaan. "Maar de pijn en het verdriet kan niet kleiner gemaakt worden. En ook niet weggeredeneerd. Daar moet maar eens naar gekeken worden."



Zwaarder straffen kan nu al

De Eindhovense advocaat Bert Kabel, gespecialiseerd in verkeersrecht, denkt niet dat hogere straffen er voor zorgen dat er minder verkeersongelukken komen. "Rechters kunnen nu al zwaardere straffen opleggen, maar dat doen ze niet. De straf wordt nu zou aangepast aan hoe ernstig het verwijt is wat je iemand kunt maken", zegt Kabel.



Appen in het verkeer

Eén van de overtredingen die volgens Kabel zeker strenger bestraft mag worden is appen tijdens het rijden. Nu is dat een administratieve boete. "We kunnen dat op hetzelfde niveau zetten als rijden onder invoed van alcohol. Dan valt het onder het strafrecht."



Minister Blok werkt aan het wetsvoorstel waarmee de strafmaat wordt verhoogd. Hij wil hogere straffen voor rijden onder invloed, doorrijden na een ongeval, rijden zonder rijbewijs en gevaarlijk rijgedrag zonder ernstige gevolgen.