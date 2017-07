Oranje Leeuwinnen zetten EK voetbal voort met wedstrijd tegen Denemarken

ROTTERDAM - De Nederlandse voetbalvrouwen spelen donderdagavond hun tweede wedstrijd van het Europees kampioenschap. Op Het Kasteel, het stadion van Sparta, nemen de Oranje Leeuwinnen het vanaf 20.45 uur op tegen Denemarken.

Daniëlle van de Donk uit Valkenswaard, Kika van Es uit Boxmeer en de Tilburgse Angela Chirst maken deel uit van de nationale selectie. Van dit drietal moet Christ tegen de Deense vrouwen genoegen nemen met een plaats op de reservebank.



Tweemaal 1-0

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman opende het toernooi in eigen land met een 1-0 overwinning op Noorwegen. In de andere wedstrijd in dezelfde poule won Denemarken met dezelfde cijfers van België.