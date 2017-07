Vierdaagse pontonbrug Cuijk ligt er weer en iedereen wil er overheen

CUIJK - Bijna heel Cuijk liep donderdagavond uit om de opbouw van de pontonbrug over de Maas te zien. De brug, die er ligt om vrijdag de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse de rivier te kunnen laten oversteken. Duitse en Nederlandse militairen hebben de brug gebouwd.

Het lijkt donderdagavond of iedereen de Maas wil oversteken, als even na halfzeven de brug open gaat. Het is aansluiten in een lange rij. Nog voordat de Vierdaagse wandelaars Cuijk hebben bereikt is het al volop feest. Dat begon zaterdag al met de Vierdaagse feesten die de hele week duren. Veel inwoners van Cuijk komen ieder jaar naar de opbouw van de pontonbrug kijken.



Parachut

"Vroeger mochten kinderen meevaren op bootjes van de militairen en sprongen er parachutisten naar beneden, maar dat is de laatste jaren allemaal wegbezuinigd", zegt een vrouw die op de Maasboulevard staat te kijken. Toch komt zij, net als duizenden andere mensen graag kijken naar de opening van de pontonbrug. "Heel bijzonder dat Brabant en Limburg even met elkaar verbonden zijn hier", zegt een bezoekster uit het naburige Boxmeer.



Voor Cuijk is de Vierdaagse één groot feest. Het centrum staat vol met feesttenten en terrassen en er zijn optredens. Laat de wandelaars nu maar komen.