Marianne Vos wilde Marseille halen, maar kan al naar huis

IZOARD - Ze wilde Marseille halen, maar strandde in Izoard. Voor Marianne Vos uit Babyloniënbroek zit La Course er al op. De vrouwenwedstrijd wordt gehouden rond de Tour de France voor mannen.

Vos moest donderdag, op de eerste wedstrijddag, genoegen nemen met een voor haar ongebruikelijke plek: de 46e. Op ruim tien minuten van de ongenaakbare landgenote Annemiek van Vleuten.



Beste twintig gaan wel door

Doordat Vos niet bij de eerste twintig eindigde, is de tweedaagse etappewedstrijd voor haar voorbij. Alleen de beste twintig vrouwen mogen zaterdag in Marseille meedoen aan een achtervolgingswedstrijd over 22,5 kilometer.



Dit gebeurt nota bene op het parcours waar de mannen diezelfde dag de voorlaatste rit van de Ronde van Frankrijk rijden. Vos had zich daar graag willen laten zien, omdat ze een fervent pleitbezorgster is van een Tour de France voor vrouwen.



Niet geschrokken

Jeroen Blijlevens is ploegleider van WM3 Pro Cycling, het team waartoe Vos ook behoort. Hij is niet geschrokken van de ogenschijnlijke tegenvallende prestatie. “Weet wel waar ze vandaan komt. Marianne zit in een opbouwfase na een periode waarin ze overtraind was. Bovendien heeft ze nog niet zo lang geleden haar sleutelbeen gebroken. Ook heeft ze een inspannend weekend achter de rug."



'Te veel gevraagd'

"Bovendien ging het vandaag om een zware bergrit. Daar ligt op dit moment haar kracht niet. Dit was heel eerlijk iets te veel gevraagd voor haar”, aldus de oud-prof volgens wie er geen vrouw overboord is. “Marianne heeft er ook vrede mee.”



De veelvoudig kampioene zal na komend weekend gewoon het programma afwerken zoals dat door de ploegleiding was gepland. Op 29 juli rijdt ze in de Engelse hoofdstad Londen de Prudential Ride, gevolgd door het Europees kampioenschap en daarna de strijd om de wereldtitel.