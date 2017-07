PSV in voorronde Europa League tegen Osijek, eerst thuis

EINDHOVEN - Osijek is de tegenstander van PSV in de derde voorronde van de Europa League. De club uit Kroatië schakelde donderdagavond het Zwitserse Luzern uit.

De return eindigde weliswaar in een 2-1 nederlaag voor Osijek, maar thuis hadden de Kroaten al met 2-0 gewonnen.



Ejupi redt Osijek

Tot achttien minuten voor tijd zat er een verlenging aan te komen. Toen stond het ook 2-0, maar Muzafer Ejupi maakte vervolgens het belangrijke doelpunt voor de nummer vier van het afgelopen seizoen in Kroatië.



PSV, dat instroomt in de derde voorronde, begint de dubbele ontmoeting met Osijek 28 juli met een thuiswedstrijd. De return staat een week later op het programma.