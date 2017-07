Brabantse beautyvlogger gaat los op gezicht van Kim Kardashian

LOS ANGELES - De wereldberoemde vlogger Nikkie de Jager uit Uden heeft niemand minder dan Kim Kardashian opgemaakt. Kim laat op Twitter weten erg onder de indruk te zijn van de Brabantse, schrijft het AD.

Nikkie, die zo beroemd is vanwege haar make-up instructiefilmpjes, reisde naar Los Angeles om de Amerikaanse realityster te laten zien hoe je je moet opmaken. De dames hadden het prima naar hun zin.



Kim had voordat Nikkie kwam de helft van haar gezicht zelf opgemaakt. De andere helft mocht Nikkie doen. Op Instagram is te zien dat de dames het nogal gezellig hadden samen. Ze zetten heel wat filmpjes online.LEES OOK: Nikkie de Jager verslaat Enzo Knol als meest invloedrijke vlogger Nikkie is enorm succesvol op Youtube met haar filmpjes. Ze heeft daar 7,3 miljoen volgers. Op Instagram heeft de Udense 8 miljoen volgers. Haat make-upadvies geeft ze altijd in de Engelse taal.