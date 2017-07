Ifiana (17) uit Oss vermist, politie maakt zich zorgen

OSS - De politie in Oss maakt zich grote zorgen om de vermissing van de 17jarige Ifiana Nocento uit Oss. Ifiana is woensdagochtend te voet vertrokken uit haar woonplaats.

Niemand weet precies welke kant ze op is gegaan. De politie laat via Facebook weten dat ze hulp nodig heeft bij het vinden van het meisje. Waarom de politie zich zoveel zorgen maakt, is niet bekend.