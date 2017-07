Buurman valt van dak, Harm Fitié krijgt 4,5 jaar cel in China

PEKING - Harm Fitié uit Almkerk is in China veroordeeld tot vier jaar en zes maanden cel. De levensmiddelentechnoloog wordt door de rechter verweten dat hij niet voorkwam dat zijn buurman van het dak viel.

Fitié werd in mei 2015 aangehouden. In eerste instantie werd Fitié ervan verdacht dat hij zijn buurman van het dak zou hebben geduwd. Maar volgens Fitié was de man dronken en is hij daardoor gevallen. Getuigen van de val waren er niet.



'Gemengde gevoelens'

Na de uitspraak mocht zijn vader Fitié kort spreken in een aparte ruimte. Het was het eerste contact sinds Fitié's arrestatie. Zijn vriendin Diane Vandesmet - die niet bij de ontmoeting mocht zijn - laat weten 'gemengde gevoelens' te hebben over de straf.



Hoewel Fitié niet vrijkomt, is ze blij dat de straf lager uitvalt dan twaalf jaar cel die een lagere rechter eerder oplegde. "Ik hoop dat hij bij goed gedrag eerder vrij kan komen."



Vertrouwensadvocaat

Fitié's advocaat noemt het vonnis 'een eerlijkere straf'. Dat Fitié zijn buurman opzettelijk verwond zou hebben, is immers niet bewezen. Dat werd eerder door de lagere rechtbank genegeerd.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat de zaak volgen door een vertrouwensadvocaat. Dat gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen, wanneer de Nederlandse regering geen vertrouwen heeft in een eerlijke rechtsgang.



Zeldzaam

Volgens zijn advocaat Wang Fu was er veel mis met het proces. Fitié werd na zijn arrestatie vele malen verhoord, zonder juridische bijstand. Ook werd er geen forensisch onderzoek gepleegd, veranderde de zoon van de buurman later zijn verklaring en kreeg Fitie's advocaat geen inzage in het medische dossier. Wang Fu hoopt dat de Nederlandse regering druk blijft uitoefenen op China.



Het is in China zeldzaam dat een vonnis in hoger beroep afwijkt van een eerdere uitspraak. Mogelijk heeft de schadevergoeding van 68.000 euro die de familie van Fitié betaalde aan de familie van de buurman daar iets mee te maken.