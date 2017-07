'Vakantiehuisje op Kos ging van links naar rechts... ik stond te shaken op mijn benen'

KOS - Christian Cirkel uit Dinteloord is flink geschrokken. Hij is met zijn gezin op vakantie op het Griekse eiland Kos, dat in de nacht van donderdag op vrijdag - net als de Turkse kust - werd getroffen door een aardbeving. Hierbij kwamen zeker twee mensen om het leven en raakten zo'n 120 mensen gewond. "Ruiten sneuvelden en lampen kwamen naar beneden."

"Wij werden rond half twee vannacht uit ons bed getrild", vertelt Cirkel. "We wisten niet wat er gebeurde. Gelukkig had ik mijn telefoon bij de hand. Daarmee kon ik voor licht zorgen. Een van onze kinderen schrok wakker, maar de ander sliep nog. Toen hebben we een aantal spullen gepakt en zijn we gelijk naar buiten gegaan, waar iedereen zich verzamelde."



'Ramen trilden'

Het bleef niet bij één schok. "De hele nacht waren er kleine en wat flinkere schokken, waardoor de ramen stonden te trillen. We hebben ook deze ochtend nog een naschok gehad, om tien voor acht. Het was de eerste keer dat ik dit meemaakte. Ik stond te shaken op mijn benen. Je weet niet wat er gebeurt."



Overal in het hotel zijn scheuren ontstaan. "Servies is kapot, lampen zijn naar beneden gekomen en een paar ruiten zijn gesneuveld", vertelt Cirkel. "Wij lagen op de eerste verdieping van een soort patiowoning. Die ging voor ons gevoel van links naar rechts. Heel angstig."



'Het beste van maken'

Cirkel is sinds maandag met zijn gezin op Kos. "We zouden tot volgende week donderdag blijven. Als het vanaf nu rustig blijft, zullen we hier blijven en er het beste van maken. Maar als er nog iets gebeurt, wil ik voor de veiligheid van de kinderen vertrekken."