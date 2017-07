Eerste snelle lopers Vierdaagse in Beers: 'Het is alsof ik vandaag pas ben begonnen met lopen'

BEERS - Buiten adem is onze verslaggever wanneer ze in Beers net na acht uur de eerste snelle lopers van de Vierdaagse probeert bij te houden. Hoe ze het volhouden in dat tempo? "Goed trainen, veel wandelen en goed rusten. Dan loop je vanzelf", geeft een van de eerste deelnemers die Beers bereikt aan. "Het is alsof ik vandaag pas ben begonnen met de Vierdaagse."

De grote meute zal op de slotdag, de Brabantse dag van de Vierdaagse, na negen uur Beers bereiken. Rond acht uur begint het er echter al gezellig druk te worden langs de kant. De tuinstoelen, koelboxen en thermoskannen komen overal langs de route tevoorschijn.



Een uur eerder was het nog relatief rustig, maar ook toen merkte onze verslaggever al dat Beers er klaar voor is. Knuffels, daar kunnen de lopers vrijdag op rekenen in het dorp. Zo staat er bij een speciale verzorgingspost van de actie ‘Blaren voor Afrika’ een bordje met daarop de tekst ‘free hugs (als we tijd hebben)’.

Knuffels en goede voornemens

En een man die zit te wachten op zijn dochter en haar zoon belooft ook hen een knuffel wanneer ze in Beers aankomen. In een tuinstoel, nu nog lekker warm onder een dekentje, heeft hij zich al om kwart over vijf in Beers geïnstalleerd. Waarom zo vroeg? "Om een mooi plekje te bemachtigen."



Goede voornemens hebben toeschouwers in Beers ook, want na al jaren de sfeer te hebben geproefd langs de route, geeft een dame aan volgend jaar toch echt een keer mee te willen lopen. En ook een meisje uit Slowakije, op bezoek bij haar oma, geeft aan eigenlijk wel mee te willen lopen. Maar dan moet ze wel eerst iemand vinden die met haar mee wil.