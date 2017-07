Kind krijgt tiental klappen in gezicht: moeder gearresteerd, kind naar Jeugdzorg

KAATSHEUVEL - Een 43-jarige vrouw uit Tilburg is donderdagavond aangehouden, voor het mishandelen van een jong kind bij de bushalte voor de Efteling. Een beveiliger van het pretpark in Kaatsheuvel zag dat de vrouw het kind een keer of tien in het gezicht sloeg. Hij belde de politie en die hield de vrouw aan.

De beveiligers zagen rond half tien op camerabeelden dat de vrouw het kind sloeg. Volgens de politie gaat het om 'een tiental' klappen. Hoe oud het kind precies is, is niet bekend.



Ook geweld in Efteling

Eerder op de dag hadden bezoekers van de Efteling ook al bij beveiligers van het park gemeld dat de vrouw geweld had gebruikt richting het kind. De Efteling wil niet ingaan op het incident van donderdagavond. "Het ligt nu bij de politie", aldus een woordvoerder van Efteling.



Maar het park wil wel schetsen hoe de medewerkers hier in het algemeen mee omgaan. "Normaal gesproken houden wij het in de gaten als mensen zoiets melden. Wij gaan dan ook zeker het gesprek aan", legt ze uit. Als de situatie dan alsnog hetzelfde blijft, wordt de politie ingeschakeld. "Onze beveiligers hebben namelijk niet dezelfde bevoegdheden als de politie"



Incidenten

"Al onze medewerkers en beveiligers zijn erop getraind om te letten op ongewenste situaties", zegt de woordvoerder. "Met 4,7 miljoen bezoekers kun je dit soort incidenten helaas niet uitsluiten."



Het kind is overgedragen aan Jeugdzorg. De recherche onderzoekt de zaak.