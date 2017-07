Jetro Willems verlaat PSV voor avontuur bij Eintracht Frankfurt: acht potentiële opvolgers

EINDHOVEN - Jetro Willems vertrekt naar Entracht Frankfurt. De transfer hing al een tijdje in de lucht, vrijdag worden de laatste plooien gladgestreken. Volgens PSV-woordvoerder Thijs Slegers 'ziet het er goed uit'.

Met het vertrek van Willems is er bij PSV een vacature op de linksbackpositie. In de wandelgangen zijn er al heel wat namen genoemd. Omroep Brabant maakt ook een rijtje met potentiële opvolgers van Willems, van spelers die al in huis zijn tot relatief onbekende spelers uit Finland en Mexico.



Joshua Brenet (PSV)

Brenet gaf op het trainingskamp in Zwitserland eerder al aan dat hij klaar is om Willems op te volgen. “Natuurlijk. Daar werk je hard voor. Ik wil graag eerste back worden. Zolang ze hier nog zijn, is het concurrentie. Maar in je achterhoofd denk je wel aan het geval dat ze weg zijn, dan moet je er gewoon staan.”



De 23-jarige Brenet, in het bezit van een contract tot medio 2020, speelde tot nu toe al 112 wedstrijden in het eerste elftal van PSV.





Na een jaar op huurbasis bij Excelsior vertrok Marvin Zeegelaar bij Ajax en werd hij een clubhopper. Hij speelde voor Espanyol, Elazigspor, Blackpool en Rio Ave voor hij in januari 2016 de overstap maakte naar Sporting Portugal. Bij de Portugese topclub heeft Zeegelaar nog een contract tot de zomer van 2020.Om de nek van Zeegelaar hangt een prijskaartje van naar verluidt vijf miljoen euro. Dat is de reden dat Feyenoord en Racing Genk zijn afgehaakt.PSV wordt al lange tijd in verband gebracht met Robert Kenedy. De Braziliaan kan als linksbuiten en linksback uit de voeten. De voormalig speler van Fluminese werd afgelopen seizoen verhuurd aan Watford, daar kwam hij maar vijftien minuten in actie.In het slot van de competitie speelde hij nog 75 minuten in het eerste elftal van Chelsea, tijdens het competitieduel met Watford. Kenedy heeft bij de Engelse topclub nog een contract voor drie seizoenen. Chelsea staat open voor een tijdelijk of definitief vertrek van Kenedy.Willems maakte in 2011 als talent de overstap van Sparta Rotterdam naar PSV. De Eindhovenaren kunnen weer zaken doen met de Rotterdammers. De 18-jarige Rick van Drongelen is van origine een centrale verdediger. Hij speelde vorig seizoen echter ook met regelmaat als linkervleugelverdediger. De linkspoot heeft nog een contract tot de zomer van 2019.“Er is belangstelling, dat is altijd leuk. Voorlopig blijf ik nog bij Sparta. Als er iets moois komt, kunnen we altijd zien of er iets gaat gebeuren”, zei Van Drongelen onlangs tegen Omroep Zeeland.In 2015 maakte Jurich Carolina (19) de overstap van AZ naar PSV. Hij kwam als centrale verdediger, maar groeide in Eindhoven uit tot linksback. “Als ik iedere dag hard werk, komt het wel vanzelf. Als ik de stap naar het eerste maak, wil ik daar ook blijven”, zei de in Willemstad geboren jongeling in de winterstop van het afgelopen seizoen.Carolina, in het bezit van een PSV-contract tot de zomer van 2019, speelde afgelopen seizoen achttien competitiewedstrijden in de Jupiler League voor Jong PSV.Na Joonas Kolkka en Mika Väyrynen een nieuwe Fin bij PSV? Jere Uronen is een linksback die voor Rcing Genk speelt. De international speelde afgelopen seizoen 43 wedstrijden voor het eerste elftal. Eerder was hij actief voor het Zweedse Helsingborgs IF en TPS uit zijn geboorteland.De 23-jarige linkspoot heeft bij Genk nog een contract tot het einde van het seizoen, de Belgische club heeft de optie om zijn verbintenis met een jaar te verlengen.PSV en Mexicanen, de laatste jaren is het een succesvolle combinatie. Luis Reyes is een Mexicaanse verdediger die actief is in eigen land. De 26-jarige international is de enige Mexicaan die deze zomer op de Confederations Cup en Gold Cup actief is. Afgelopen seizoen werd hij verkozen in het beste team van de Mexicaanse competitie.Tijdens het afgelopen trainingskamp van PSV in Verbiers liet Kenneth Paal als linksback een goede indruk achter bij trainer Phillip Cocu. Paal is eigenlijk een middenvelder, maar Cocu zette de jongeling linksback in de oefenwedstrijd tegen Grasshoppers.Paal kwam in 77 wedstrijden in actie voor Jong PSV. De afgelopen twee seizoenen was hij onbetwiste basisspeler in het beloftenelftal.