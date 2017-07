Auto rijdt fietser aan, slachtoffer naar ziekenhuis

BOEKEL - Een fietser is vrijdagochtend in Boekel aangereden door een auto. Dit gebeurde rond tien uur op de Kennedystraat.

Het nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.



Traumaheli

Een ambulance en een traumahelikopter werden opgeroepen. Het slachtoffer is behandeld in de ambulance en daarna naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig zijn verwondingen zijn, maar de trauma-arts ging niet mee in de ambulance.