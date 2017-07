'Dit is een aanslag', familie bang na brandstichting auto [FILMPJE]

TERHEIJDEN - De angst zit er goed in bij Jurgen Kamst en zijn familie. Een paar dagen geleden werd er brand gesticht in één van hun auto’s. “Dit is een aanslag. We voelen ons onveilig en doen ’s nachts geen oog dicht”, vertelt Jurgen. Hij wil weten wie de daders zijn en heeft bewakingsbeelden van de brandstichting op Facebook gezet.

Hij schrok afgelopen woensdagochtend rond kwart voor vijf wakker toen de vlammen uit de auto sloegen. “Ik hoorde een zoemend geluid. Mijn hele kamer was oranje”, vertelt Jurgen. Zijn hele familie was thuis toen er brand werd gesticht in hun Mazda.



Op beelden die Jurgen op Facebook heeft gezet, is te zien hoe twee personen de oprit van het huis aan het Liesveld in Terheijden op lopen. Een van hen pakt een jerrycan en giet een vloeistof over de auto. Daarna zie je de vlammen aan de achterkant uit de auto slaan. “Ik denk dat het gaat om een man en vrouw”, vertelt Jurgen.



Kapotte ruiten en banden

Maar waarom? Dat is de vraag die hem en het gezin al dagen bezighoudt. “Ik heb echt geen idee wie het op ons gemunt heeft en waarom ze voor deze auto hebben gekozen.” Eerder was de auto van Jurgen zelf ook al slachtoffer van vandalen. “In april werden de ruiten ingegooid en later werden de banden lek gestoken.”



Sinds woensdag slaapt het gezin slecht en is iedereen steeds op de hoede. “We zijn bang. Kijken steeds om ons heen of er niet iets aan de hand is”, vertelt hij. Voorlopig blijft het gezin wel nog in hun huis. “Maar als er weer iets gebeurt dan zijn we weg.”



Bewakingsbeelden

Met zijn bericht op Facebook hoopt hij dat mensen die iets vreemds gezien of gehoord hebben, zich melden. Het bericht is in inmiddels al honderden keren gedeeld. Het gezin heeft aangifte gedaan bij de politie.