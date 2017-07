Meesterscout Piet de Visser: 'Huren moet niet ten koste gaan van eigen jeugd'

EINDHOVEN - Het huren van spelers is onderhand schering en inslag in het betaald voetbal. PSV leent voor het derde seizoen op rij Marco van Ginkel van de Engelse topclub Chelsea. NAC maakt gebruik van zes huurlingen van een andere Britse grootmacht, Manchester City, en ook Willem II heeft een aantal uitzendkrachten in de selectie.

Al deze tijdelijke contracten zijn inherent aan het hedendaagse voetbal, maar ze hebben wel een keerzijde. Zo denkt Piet de Visser er althans over. Zijn mening doet ertoe. Al decennia struint hij voetbalvelden in binnen- én buitenland af op zoek naar dat ene supertalent. Bovendien zet(te) de geboren Zeeuw zich voor korte of lange tijd in voor alle drie de Brabantse eredivisieclubs.



De meesterscout (“die bijnaam heb ik niet zelf bedacht”) weet wellicht als geen ander wat er in de voetbalwereld te koop is. “Het is logisch dat clubs als Chelsea en City spelers elders laten rijpen", vertelt De Visser. "Daar worden beide partijen beter van. De clubs bij wie die jongens terecht komen en meer speeltijd krijgen, profiteren er ook van. Maar als het aan mij ligt, zou er wel een soort van restrictie moeten komen. Dat selecties maximaal drie huurlingen zouden mogen hebben.”



Eigen kweek

Niet omdat De Visser bang is voor kliekjesvorming. “Bij NAC spelen een stuk of zes jongens van Manchester City. Denk je echt dat die een groep binnen een groep gaan vormen? Welnee, ze willen toch allemaal presteren en ik weet zeker dat deze jongens zich ook snel willen en zullen aanpassen. Probleem bij een groot aantal huurlingen ligt hem vooral in het feit dat die aanwezigheid ten koste kan gaan van de eigen kweek. De jeugdopleiding mag er nooit onder lijden. Eigen talent moet juist gestimuleerd worden.”



“Wat dat betreft heb ik er moeite mee gehad dat dat aspect bij Willem II een aantal jaren onderbelicht is gebleven. Dat was in mijn tijd (van 1985 tot ’91, red.) wel anders. Ik heb me dan ook verbaasd over het gemak waarmee de club Frenkie de Jong naar Ajax heeft laten gaan. Voor peanuts. Inmiddels speelt hij geregeld in het eerste elftal van Ajax en is hij een veelvoud waard.”



'Volste vertrouwen in Mathijsen'

Er komen echter betere tijden aan voor de tricolores, weet De Visser. Hij is blij met de recente aanstelling van oud-speler Joris Mathijsen tot technisch directeur. “Ik heb al een paar keer met hem gesproken en heb er het volste vertrouwen in dat onder zijn leiding de jeugdopleiding meer aandacht zal krijgen.”



De Visser zal het zo veel mogelijk op de voet volgen. Ondanks zijn leeftijd (82), zijn wisselende gezondheid (“ik leef per dag”), maar vooral zijn ‘contract voor het leven’ bij Chelsea. “Ik ben er elke dag mee bezig, ben en blijf een mensenman. Ik kom gewoon graag in contact met mensen. Als het zo uitkomt bezoek ik wedstrijden in het buitenland. In Zuid-Amerika, Afrika of waar dan ook. Maar op tv of op de computer hoef je tegenwoordig niks meer te missen: je kunt op zoveel zenders zoveel wedstrijden zien.”



De Visser is er blij mee. Voetbal verdrijft de eenzaamheid sinds het overlijden van zijn vrouw. Willem II kan er, tot op bepaalde hoogte, van profiteren en ook met PSV is hij naar eigen zeggen weer on speaking terms. Zo blijft de oud-trainer met al zijn adviezen ook voor Brabant van onschatbare waarde.