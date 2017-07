Robotinho en Arjen Robot klaar voor WK: passing en verdediging verbeterd

EINDHOVEN - Arjen Robot, Robotdinho en Robin van Perslucht zijn er helemaal klaar voor. Zondag reizen de sterren van Tech United, het robotvoetbalteam van de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e), af naar Japan voor het WK. Teamcaptain Lotte de Koning is vol vertrouwen. "We hebben hard gewerkt aan onze verdediging en ook onze passing hebben we verbeterd", vertelt ze.

De regels voor de robotvoetballers zijn voor het WK, dat donderdag begint, iets aangepast. Zo mogen Arjen Robot en Robotdinho niet meer direct op goal schieten wanneer ze de bal hebben veroverd van de tegenstander. "We moeten nu eerst passen en dan mogen we pas scoren", legt de captain uit.

Deze nieuwe regel moet volgens Lotte in het voordeel van Tech United zijn. "De passing was altijd al ons sterke punt. Maar nu hebben we bijvoorbeeld onze dieptepass nog verder verbeterd waardoor we nog meer snelheid in ons spel kunnen brengen."

Wereldtitel verdedigen

Tech United verdedigt in Japan de wereldtitel. Wanneer het team de finale haalt dan zou dat zelfs voor de tiende keer op rij zijn. En Lotte ziet absoluut kansen: "De halve finale moet zeker lukken. Daarna moeten we zien hoe het loopt." Vooral de tegenstanders uit Portugal en China ziet ze als de belangrijkste concurrenten.



Dat zijn de bekende tegenstanders van Tech United. Vorig jaar nog veroverden de voetbalrobots van de TU Eindhoven hun derde wereldtitel door de robots van de universiteit van Bejing, team Water, te verslaan. Hier moesten uiteindelijk wel penalty’s aan te pas te komen.

Geen last van slijtage

Dinsdag en woensdag oefenen de robotvoetballers voor het eerst in Japan om vervolgens donderdag de eerste wedstrijd te spelen. Alle wedstrijden van Tech United zijn live te volgen via de website van het team.

Nu maar hopen dat Arjen Robot, Robotdinho en Robin van Perslucht de lange reis baar Japan goed verteren. Slijtage daar hebben ze volgens Lotte niet zo’n last van. En de voorbereiding is volgens haar goed verlopen. Zo won het Eindhovense team in april nog de Portuguese Robotics Open. Het toernooi dat geldt als het officieuze EK.