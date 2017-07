Vrouw aangehouden voor brandstichting in voormalig belastingkantoor Breda

BREDA - De politie heeft vrijdagochtend een vrouw aangehouden vanwege brandstichting in het voormalig belastingkantoor aan de Gasthuisvelden in Breda.

De vrouw is naar het politiebureau gebracht. Het gaat om een van de tijdelijke bewoners van het gebouw.



Meerdere plekken

Er zou brand hebben gewoed op meerdere plekken in het gebouw. De brandweer had de brand snel onder controle. Daarna is het gebouw geventileerd.



Het is voor de tweede keer in korte tijd dat er brand is gesticht in het gebouw. De vorige keer is er ook een vrouw aangehouden. Het is niet duidelijk dat het om dezelfde vrouw gaat.