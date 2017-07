Heen en weer het Kanaal over zwemmen, Maarten van der Weijden gaat de uitdaging aan

EINDHOVEN - Maarten van der Weijden staat voor een nieuwe uitdaging. De zwemmer wil het Kanaal over zwemmen. Heen en terug. Hij verwacht hier ongeveer twintig uur over te doen.

Van der Weijden maakt de overtocht in het kader van de ‘KWF marathonweken’. “Mij werd gevraagd of ik hier een rol in wil spelen. Zo is het idee ontstaan. Ik vind dit een enorme uitdaging”, aldus de zwemmer in het Omroep Brabant-radioprogramma Brabants Bont.

Twee maanden geleden zwom hij 24 uur non-stop, 99,5 kilometer in totaal. Vorige maand zwom Van der Weijden van Amsterdam naar Rotterdam, een barre tocht van tachtig kilometer. Met de oversteek van Frankrijk naar Engeland gaat hij een nieuwe uitdaging aan.

Anderhalf keer de wereld rond

“In mijn leven heb ik anderhalf keer de wereld rond gezwommen. Als ik zwem, voel ik me goed en uitdagingen stellen vind ik prettig. De tocht is 65 kilometer lang, maar vanwege eb en vloed valt die afstand iets langer uit. Ik verwacht er ongeveer twintig uur over te doen.”

Van der Weijden zwemt van het Franse Cap Gris-Nez naar Dover in Engeland. Eenmaal aangekomen in Engeland, zwemt hij ook weer terug. “Zo’n tocht heeft wel een soort meditatieve vorm. Na twee tot drie uur kom je in een trance en ga je door. Ik geniet van de weg er naartoe en ook de tocht vind ik leuk.”