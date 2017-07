Met Parijs in zicht stapt Timo Roosen af in Tour de France

GOIRLE - Timo Roosen heeft in de negentiende Tour-rit in de remmen geknepen. De renner uit Goirle werd afgelopen nacht ziek. Tijdens de rit van vrijdag bleek hij niet genoeg 'power' meer te hebben om door te rijden.

De 24-jarige Roosen, bezig aan zijn tweede Tour, stond op plaats 115 in het algemeen klassement. Zondag staat na drie weken koersen de laatste etappe op het programma.Voor LottoNL-Jumbo is het al de vierde renner die Parijs niet haalt. Eerder verlieten Jos van Emden, Robert Gesink en George Bennett ook al vroegtijdig de Tour.Op de rustdag keek Roosen nog uit naar de laatste week van de Tour de France, hij wilde nog een paar dagen knallen . Op de slotdag zou het hoogtepunt moeten komen op de Champs-Élysées. Roosen had daar in de sprinttrein Dylan Groenewegen bij moeten staan op weg naar een ritzege.