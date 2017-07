Oog van student herstelt voorzichtig na zware mishandeling met bierglas, maar onzekerheid blijft

EINDHOVEN - De TU-student die ernstige verwondingen opliep aan zijn oog nadat hij was mishandeld, herstelt redelijk goed. Gevreesde infecties aan zijn oog zijn vooralsnog uitgebleven, meldt zijn vader vrijdag desgevraagd.

“Tegelijkertijd is de netvliesspecialist nog heel voorzichtig. De komende acht weken kan het netvlies nog loslaten. Gebeurt dat alsnog in die periode, is het niet operatief te herstellen.”

De 21-jarige student werd op een feestje aan de Pioenroosstraat in Eindhoven ernstig mishandeld door een man (24) uit diezelfde plaats. Het slachtoffer kreeg een bierglas in zijn gezicht nadat ruzie was ontstaan.

Onderzoek afgerond

De verdachte meldde zich enkele dagen later op het politiebureau. “Het politieonderzoek is afgerond. Nu is het aan het Openbaar Ministerie wat er verder gebeurt. Wij wachten af”, aldus de vader.

Zijn zoon lag vier dagen in het ziekenhuis. Hij kan nog wel zien met zijn rechteroog, maar het zicht is een stuk minder.